Банки вслед за ЦБ взяли паузу в корректировке ставок

Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом «Финуслуги» на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц, в период между заседаниями ЦБ с 24 июля по 11 сентября 2026 г. снижение доходности произошло только по вкладам сроком от двух лет и дольше. При этом средние ставки по депозитам от трех месяцев до полутора лет немного выросли. На 11 сентября средние ставки по вкладам на срок три месяца составили 13,63% (+0,16 п. п. с 24 июля), на шесть месяцев – 13,15% (+0,16 п. п.), на год – 12,37% (+0,12 п. п.), на 1,5 года – 11,45% (+0,05 п. п.), на два года – 10,98% (-0,06 п. п.), на три года – 10,67% (-0,07 п. п.).