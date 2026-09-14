Банки вслед за ЦБ взяли паузу в корректировке ставок

Банки вслед за ЦБ взяли паузу в корректировке ставокТекущая процентная стоимость уже отражает их ожидания перспектив денежно-кредитной политики
После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых на заседании 11 сентября кредитные организации тоже не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, Альфа-банка, ПСБ, банка Дом.РФ и Новикомбанка.
Что будет с вкладами
Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии, в частности, для вкладчиков пауза ЦБ – это продолжение «тихой гавани», рассуждает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Доходность по депозитам все еще остается выгодной – 13% в среднем по рынку, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти более выгодные предложения, указывает он.
Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Также могут вырасти ставки по накопительным счетам, допустил он.
Пауза в снижении ключевой ставки приведет к тому, что вклады снова будут интересны гражданам как эффективный инструмент защиты от инфляции, считает директор по макроэкономическому анализу «ОТП банка» Дмитрий Голубков. Каждый клиент может выбрать подходящий формат размещения средств в зависимости от того, что ему важнее – зафиксировать доходность, сохранить доступ к накоплениям или привязать доходность к изменению «ключа», добавляет представитель Новикомбанка.
Оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать остающуюся высокой ставку по вкладам на длительном горизонте: 6–12 месяцев и более, полагает Шаехов. В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет бить по коротким депозитам и маркетинговым предложениям, так как они реагируют сразу и практически зеркально, отмечает он.
Сейчас лучше рассматривать вклады с фиксированной ставкой и гибкими сроками, чтобы иметь оптимальное соотношение между доходностью и ликвидностью средств для клиента, считает представитель банка «Россия».
Можно использовать метод «лесенки», когда планируемая к размещению сумма разбивается и размещается в нескольких сберегательных продуктах или на разные сроки в рамках одного продукта, рассуждает он. По словам собеседника, обычно используется такое соотношение: 25–30% средств размещается на накопительном счете, 50–55% – во вклады с фиксированной ставкой на разные сроки и 20% – на металлические счета.
Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом «Финуслуги» на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц, в период между заседаниями ЦБ с 24 июля по 11 сентября 2026 г. снижение доходности произошло только по вкладам сроком от двух лет и дольше. При этом средние ставки по депозитам от трех месяцев до полутора лет немного выросли. На 11 сентября средние ставки по вкладам на срок три месяца составили 13,63% (+0,16 п. п. с 24 июля), на шесть месяцев – 13,15% (+0,16 п. п.), на год – 12,37% (+0,12 п. п.), на 1,5 года – 11,45% (+0,05 п. п.), на два года – 10,98% (-0,06 п. п.), на три года – 10,67% (-0,07 п. п.).
Что будет с кредитами
Банки еще после прошлого заседания привели свою процентную политику по кредитам в соответствие с уровнем ключевой ставки, поэтому существенное изменение маловероятно, говорит Зварич. Ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались и, скорее всего, закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября, рассуждает Шаехов.
Решение ЦБ соответствует ожиданиям рынка, поэтому резкого падения выдач кредитов в Альфа-банке не ждут. Стабилизация ключевой ставки на уровне 14% годовых может усилить склонность некоторых граждан брать кредиты, считает Голубков. Стабильная ставка позволяет им планировать сделку без ожидания резких изменений, а в случае дальнейшего снижения они смогут рефинансировать договор под более выгодный процент, снизив ежемесячный платеж и общую переплату, согласен Шаехов.
Ставки по ипотеке после заседания 24 июля практически не изменились. В топ-20 ипотечных банков средневзвешенная ставка по жилищному кредиту на новостройки составила 18,73% (+0,03 п. п. с 24 июля), на вторичное жилье – 18,67% (-0,01 п. п.), по рефинансированию ипотеки – 18,36% (-0,01 п. п.), следует из данных Дом.РФ на 4 сентября.
В то же время среднее значение полной стоимости кредита (отражает финальный процент по ссуде и включает все затраты заемщика на ее обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) по потребкредитам наличными с конца июля к 10 сентября выросло на 0,37 п. п. до 29,52%, следует из индекса кредитов «Финуслуг». Это показывает, что стоимость таких ссуд определяется не только ключевой ставкой, поясняет Солдатенкова: банки также учитывают премию за риск, ужесточают подходы к оценке заемщиков и работают в условиях макропруденциальных ограничений ЦБ. Поэтому сохранение ключевой ставки само по себе не создает условий для быстрого удешевления потребительских кредитов, констатировала она.
Сегмент автокредитования пока практически не отреагировал даже на предыдущее снижение ключевой ставки, отмечает Солдатенкова; с 17 августа по 10 сентября ставки не изменились и остаются на уровне 23,1%. Как и в потребительском кредитовании, на конечную стоимость займа влияет не только политика ЦБ, поэтому заметного снижения ставок по автокредитам в ближайшее время также ожидать не стоит, считает она.