Набиуллина: ЦБ может смягчить политику при благоприятных параметрах бюджета
Банк России может пересмотреть свою политику в сторону смягчения, если параметры бюджета будут благоприятными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.
«Если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит, чем мы заложили в траектории, то это может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики», – отметила она.
Ранее Набиуллина также сказала, что Банк России пока не получил информацию о параметрах федерального бюджета РФ на ближайшие три года и ожидает ее до конца сентября.
11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решения регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительный шаг снижения – на 50 б. п.
ЦБ РФ тогда заявил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику.