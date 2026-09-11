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Главная / Экономика /

Набиуллина: ЦБ может смягчить политику при благоприятных параметрах бюджета

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России может пересмотреть свою политику в сторону смягчения, если параметры бюджета будут благоприятными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

«Если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит, чем мы заложили в траектории, то это может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики», – отметила она.

Ранее Набиуллина также сказала, что Банк России пока не получил информацию о параметрах федерального бюджета РФ на ближайшие три года и ожидает ее до конца сентября.

11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решения регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительный шаг снижения – на 50 б. п.

ЦБ РФ тогда заявил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику.

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