ЦБ готовит механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПО

Банк России и Ростехнадзор обсуждают механизм, который позволит ускорить страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) после крупных аварий, говорится в проекте ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Страховым компаниям планируется разрешить использовать промежуточный документ комиссии по техническому расследованию причин аварии для принятия решения о наступлении страхового случая.