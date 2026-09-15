ЦБ готовит механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПО

ЦБ готовит механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПОСтраховщикам могут разрешить принимать решения о выплатах до окончания расследования аварии
Банк России и Ростехнадзор обсуждают механизм, который позволит ускорить страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) после крупных аварий, говорится в проекте ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Страховым компаниям планируется разрешить использовать промежуточный документ комиссии по техническому расследованию причин аварии для принятия решения о наступлении страхового случая.
Согласно данным ЦБ, сборы по договорам ОСОПО в России в первом полугодии 2026 г. составили 1,51 млрд руб., снизившись на 16% в годовом выражении. Выплаты при этом выросли более чем вдвое – до 400 млн руб.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам