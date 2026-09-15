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Главная / Финансы /

ЦБ готовит механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПО

Страховщикам могут разрешить принимать решения о выплатах до окончания расследования аварии
Михаил Спиридонов
Ведомости
Ведомости

Банк России и Ростехнадзор обсуждают механизм, который позволит ускорить страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) после крупных аварий, говорится в проекте ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Страховым компаниям планируется разрешить использовать промежуточный документ комиссии по техническому расследованию причин аварии для принятия решения о наступлении страхового случая.

Согласно данным ЦБ, сборы по договорам ОСОПО в России в первом полугодии 2026 г. составили 1,51 млрд руб., снизившись на 16% в годовом выражении. Выплаты при этом выросли более чем вдвое – до 400 млн руб.

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