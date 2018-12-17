Как владельцам частного капитала отвечать на ужесточение требований к его прозрачности

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Уходящий 2018 г. ознаменовался для российских владельцев частного капитала началом фундаментальных изменений в подходе к использованию иностранных офшорных компаний.

Начать стоит с того, что принятие плана борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS, был одобрен странами «двадцатки» в 2013 г.) повлекло за собой существенные изменения в международном налогообложении. Одна из целей BEPS – обеспечение налогообложения дохода в юрисдикции, где он был получен, а также предотвращение его перемещения в низконалоговые (или безналоговые) юрисдикции.

Кроме плана BEPS атака на офшорные юрисдикции велась еще с нескольких рубежей. Это заработавший автоматический обмен информацией между странами в рамках единого стандарта обмена (Common Reporting Standard – CRS), который фактически упразднил тезис «офшор = конфиденциальность», а также внедренные в России правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

В прошлом финансовые учреждения не так пристально рассматривали офшорные компании своих клиентов, во многом вставая на их сторону; зачастую было достаточно, чтобы клиент удовлетворял хотя бы минимальным требованиям. В конечном счете, чем быстрее будет пройдена проверка (комплаенс), тем быстрее банк получит ликвидные средства клиента.

Сейчас картина кардинально меняется.