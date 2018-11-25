ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией

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Руководитель ФНС Михаил Мишустин объяснил задержку с предоставлением информации: она обрабатывается Валерий Шарифулин / ТАСС

В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения – об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Доклад описывает состояние обменной системы на 22 ноября 2018 г. «Это веха, настоящий успех, начало новой эры в налоговой прозрачности», – пишут авторы доклада, предупреждая, что в ближайшие месяцы еще больше стран начнут обмен данными.

Стандарт об автоматическом обмене информацией был принят еще в 2014 г., внедрить его обязались почти 100 стран. Почти все они, кроме США, где работает система FATCA (обязывает финансовые организации по всему миру информировать службу внутренних доходов США о счетах американских резидентов), и Кувейта, который перенес дату первого обмена на 2019 г., обязательства выполнили, указывает ОЭСР. Даже развивающиеся страны, которые проводят обмен в экспериментальном режиме, успешно стартовали: к примеру, Азербайджан и Пакистан в 2018 г. передали информацию 33 и 40 государствам соответственно и получили данные от них.