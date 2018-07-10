Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Информационный интернационал

К автоматическому обмену налоговой информацией присоединятся более 100 стран

80% из них готовы делиться ею с Россией
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На прошлой неделе ОЭСР опубликовала обновленный список стран, присоединившихся к автоматическому обмену налоговой информацией. На 5 июля соглашение подписали 90 государств, до конца лета подпишут более 100. Из них 82 договорились передавать информацию российской ФНС, первую порцию, за 2017 г., – уже в сентябре.

Это последние приготовления перед началом обмена, сообщает ОЭСР. Россия тоже заканчивает подготовку – банки, управляющие и страховые компании, депозитарии, брокеры, пенсионные фонды и другие финансовые организации до 31 июля должны отчитаться о счетах нерезидентов перед ФНС. В отчете должны быть как минимум имя клиента, номер счета, название и реквизиты финансового института, данные о состоянии счета и о движении средств за год. Должны быть раскрыты инвестиционные доходы клиентов и от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, обязательствам НПФ. ФНС передаст информацию коллегам из 52 стран. По сравнению с другими Россия скорее не донор, а реципиент информации, сказал директор Deloitte Александр Синицын.

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