Финансы / Банки

Куда уходит маржа банков

Не нужно делать самоцелью постоянное изменение правил
Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-банка
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Любое регулирование по природе своей стимулирующее. Вопрос в том, что и как оно стимулирует. В первую очередь нужно понять, чего мы – и регулятор, и банки – хотим вместе добиться, не делая самоцелью постоянное изменение правил.

Альфа-банк, будучи системно значимым, готовит два ежедневных отчета Центральному банку, шесть ежедекадных, 35 ежемесячных, 40 ежеквартальных и 13 ежегодных. В 2018 г. появилось девять новых отчетов – вдобавок к тем, которые я перечислил. В 2019 г. добавится еще три. Отчетная форма 303 «ссуды юридическим лицам» расширилась на 23 графы в 2018 г., теперь их 130 по каждой ссуде. Отчет о ценных бумагах расширился на 20 граф до 261.

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