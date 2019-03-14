Как подходить к инвестициям в эпоху политической нестабильности

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Большинство статей о финансовых рынках принято начинать описанием текущей ситуации, где показано, что именно сейчас возникла неопределенность. Как будто еще совсем недавно все было ясно и легко, а результат от инвестиций в акции или облигации можно было без проблем спрогнозировать. Но почему-то именно сейчас политика стала вмешиваться в оценку рынков, волатильность выросла после заявления главы какого-то ведомства или президента какой-то страны.

В таких условиях не просто принять решение о том, каким образом составить инвестиционный портфель, чтобы, с одной стороны, его не штормило от всех этих заявлений, а с другой, инвестор мог выбрать такой класс активов, конкретную акцию или облигацию, на худой конец, депозит в каком-то банке в конкретной валюте, который принес бы ему выгоду от происходящего. Например, сейчас можно было бы сказать, что замедление мировой экономики не оказывает существенного влияния на котировки. Хотя в прошлом году рекордное количество классов активов принесло инвесторам убытки, рынки довольно бодро восстанавливают позиции, не обращая внимания на мрачные новости и усиление агрессивной риторики практически со всех политических полюсов. Трения между США и Китаем по поводу торговли и территориальных споров вокруг островов, опасения по поводу иранских и северокорейских ядерных амбиций, а также выхода Великобритании из ЕС почему-то не сильно пугают инвесторов, которые, кажется, гораздо больше озабочены перспективами повышением ставок ФРС США. Имеет ли смысл присоединяться к росту котировок или предпочесть более осторожную позицию в защитном классе активов?

Как добраться из финансовой точки А в точку Б

Стоит ли говорить, что текущий момент вряд ли хоть как-нибудь отличается от любого момента в прошлом: тогда точно так же многое было непонятно и происходящее заставляло инвесторов нервничать и вздрагивать от возможных убытков. На наш взгляд, не имеет особого смысла тратить время на попытку разобраться в направлениях трендов, если это не является профессией или предметом научного исследования. Стоит ли думать о том, на каком транспорте быстрее добраться из точки А в другую точку, если не определено, что это за точка назначения. Большинство инвесторов уверено, что определение направления – довольно тривиальная задача, которая формулируется просто: «Нужно заработать как можно больше на вложенную сумму и по возможности ничего не потерять». В таком определении как раз и кроется причина большого количества неудач в инвестициях. К сожалению, природа вознаграждения за взятый риск в корне различается у разных финансовых инструментов, и если заранее не определить цели, то вероятность разочароваться во вложениях крайне высока.