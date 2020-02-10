Когда это может случиться? Точного ответа нет, но весь мир стремится закрепить зеленое финансирование как новый стандарт. Вот два последних примера: с 1 июля 2020 г. без малого 2500 инвестиционных фондов, которые подписались под Принципами ответственного инвестирования ООН, будут обязаны инвестировать половину активов в инструменты, соответствующие политике устойчивого развития (это и бонды, и акции). Это половина от $90 трлн под их управлением. То есть $45 трлн не будут инвестированы в те компании, чья деятельность вызывает сомнения, в первую очередь, в компании так называемой старой, или добывающей, экономики.