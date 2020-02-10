Как Россия может участвовать в развитии зеленого финансирования
Климатическая повестка является одной из составляющих концепции устойчивого развития, или ESG (environmental, social, governance – влияние компаний на окружающую среду, их социальная ответственность, качество корпоративного управления). Эта концепция имеет несколько плоскостей, включая политическую и юридическую, а в последние годы все более активно формируется финансовая.
Деятельность по снижению урона окружающей среде, сохранению или восстановлению природы требует адекватных финансовых ресурсов. Основным и самым крупным их источником являются рынки капитала. В последние годы сформирован ряд международных правил, которые начали активно внедряться именно на международных рынках капитала, невзирая на наличие или отсутствие национального регулирования. Эти правила уже начинают создавать преимущества, но могут принести и ограничения, причем как для тех, кто привлекает деньги, так и для инвесторов. Пока правила носят добровольный, рекомендательный характер. Если же они станут обязательными, то возникнут новые условия доступа к финансам на международных рынках капитала.
Когда это может случиться? Точного ответа нет, но весь мир стремится закрепить зеленое финансирование как новый стандарт. Вот два последних примера: с 1 июля 2020 г. без малого 2500 инвестиционных фондов, которые подписались под Принципами ответственного инвестирования ООН, будут обязаны инвестировать половину активов в инструменты, соответствующие политике устойчивого развития (это и бонды, и акции). Это половина от $90 трлн под их управлением. То есть $45 трлн не будут инвестированы в те компании, чья деятельность вызывает сомнения, в первую очередь, в компании так называемой старой, или добывающей, экономики.