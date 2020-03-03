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Финансы / Менеджмент

Как борьба банков с отмыванием повлияет на предпринимателей в 2020 году

Вторая волна изменений должна пройти для бизнеса мягче, чем 2–3 года назад
Галина Кузнецова , директор по комплаенсу «Тинькофф банка»

115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – один из самых нашумевших в предпринимательской среде. Даже если бизнес не сталкивался с ним напрямую, то точно наслышан. Несколько лет назад прошла волна блокировок, вызвавшая много вопросов и обсуждений. В 2019 г. бизнес был готов к новым подвохам, но с серьезными ограничениями и значительными изменениями не столкнулся. Что изменилось сейчас и ждать ли бизнесу новых ударов в 2020 г.?

В 2017–2018 гг. многие предприниматели попали под волну запросов и ограничений со стороны банков со ссылкой на 115-ФЗ, отдельные компании сталкивались с закрытием счетов. В России началась активная борьба с обналичиванием, жизнеспособные много лет схемы переставали работать. Страдали не только однодневки и специально созданные для этого компании, под подозрение попадали и честные предприниматели, поэтому обсуждений было очень много.

Каждое цунами – это лишь последствие землетрясений. В случае со 115-ФЗ эта волна блокировок – последствие изменившихся подходов регуляторов к контролю за операциями бизнеса. Обналичивание позволяет уходить от налогов, оплачивать сомнительные сделки, в наличных расчетах скрываются и преступные деньги. Это слепая зона для государства. И с ней нужно было начинать работать, предпосылок для этого было несколько.  

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