Как борьба банков с отмыванием повлияет на предпринимателей в 2020 году
115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – один из самых нашумевших в предпринимательской среде. Даже если бизнес не сталкивался с ним напрямую, то точно наслышан. Несколько лет назад прошла волна блокировок, вызвавшая много вопросов и обсуждений. В 2019 г. бизнес был готов к новым подвохам, но с серьезными ограничениями и значительными изменениями не столкнулся. Что изменилось сейчас и ждать ли бизнесу новых ударов в 2020 г.?
В 2017–2018 гг. многие предприниматели попали под волну запросов и ограничений со стороны банков со ссылкой на 115-ФЗ, отдельные компании сталкивались с закрытием счетов. В России началась активная борьба с обналичиванием, жизнеспособные много лет схемы переставали работать. Страдали не только однодневки и специально созданные для этого компании, под подозрение попадали и честные предприниматели, поэтому обсуждений было очень много.
Каждое цунами – это лишь последствие землетрясений. В случае со 115-ФЗ эта волна блокировок – последствие изменившихся подходов регуляторов к контролю за операциями бизнеса. Обналичивание позволяет уходить от налогов, оплачивать сомнительные сделки, в наличных расчетах скрываются и преступные деньги. Это слепая зона для государства. И с ней нужно было начинать работать, предпосылок для этого было несколько.