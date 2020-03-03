115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – один из самых нашумевших в предпринимательской среде. Даже если бизнес не сталкивался с ним напрямую, то точно наслышан. Несколько лет назад прошла волна блокировок, вызвавшая много вопросов и обсуждений. В 2019 г. бизнес был готов к новым подвохам, но с серьезными ограничениями и значительными изменениями не столкнулся. Что изменилось сейчас и ждать ли бизнесу новых ударов в 2020 г.?