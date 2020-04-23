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«Клиенты Visa никуда не денутся, просто они сейчас работают дома»

Гендиректор Visa в Роcсии Михаил Бернер объясняет, почему бизнес компании не ограничивается пластиковыми картами
Анна Еремина
Максим Столов / Ведомости

Михаил Бернер полгода возглавляет Visa в России. А до этого, работая в Ситибанке, много занимался продвижением продуктов на базе пластиковых карт. Он хорошо помнит, как лет пятнадцать назад приходилось объяснять российским клиентам, и что такое кэшбэк, и как действует льготный период кредитной карты. Ситибанк все это внедрил одним из первых в стране. 

Кредитки с периодом без уплаты процентов Ситибанк выпустил в 2005 г. спустя всего несколько дней после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, благодаря которым экономия на процентах в льготный период не считатается материальной выгодой и не облагается налогом. Ситибанк реализовал в России и программы рассрочки, действовавшие во многих странах. В России, по словам Бернера, концепцию пришлось адаптировать и договариваться с нуля с эквайерами.

Бернер знает о картах и их держателях чуть ли не все, он свой для людей из платежного мира. Однако банки и платежные системы, хоть они и партнеры, все же работают по разную сторону баррикад: платежные системы предоставляют сервис, банки – их клиенты. Переквалифицироваться из банкира в топ-менеджера платежной системы не так просто. И по существу в самом начале работы в Visa Бернер столкнулся с вызовом, связанным с пандемией, который мало кто мог предвидеть. Никто не отменял и стратегических задач: отвоевывать долю рынка, строить взаимоотношения с ЦБ, который одновременно и регулятор, и конкурент – в лице российской платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).

Visa обновила программу для безопасности онлайн-платежей

– Как вы в связи с эпидемией обеспечиваете безопасность сотрудников на глобальном уровне и в российском офисе в частности?

– У нас есть глобальный план реакции на беспрецедентные события. Когда ситуация с коронавирусом только начинала развиваться, мы начали тестировать наши системы на готовность к работе в экстренных ситуациях, отработали сценарии, когда наши сотрудники не могут прийти в офисы. Все эти тесты мы прошли хорошо, разработаны решения, которые обеспечивают бесперебойность платежей, в особенности в интернете. Мы также готовы обеспечивать авторизацию операций за банк-эмитент, если у банков возникнут проблемы с технологическими платформами.

– Это конкретно в России или в мире в целом?

– Глобально. Россия – часть глобальной структуры Visa, и здесь чего-то специального мы не планировали.

– Российский офис сейчас полностью удаленно работает?

– Да, чуть больше месяца назад российский офис полностью перешел на удаленную работу.

Влияние кризиса

– Как сейчас меняется платежное поведение россиян – как меняются обороты по картам, насколько больше люди стали тратить онлайн?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных