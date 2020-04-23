Бернер знает о картах и их держателях чуть ли не все, он свой для людей из платежного мира. Однако банки и платежные системы, хоть они и партнеры, все же работают по разную сторону баррикад: платежные системы предоставляют сервис, банки – их клиенты. Переквалифицироваться из банкира в топ-менеджера платежной системы не так просто. И по существу в самом начале работы в Visa Бернер столкнулся с вызовом, связанным с пандемией, который мало кто мог предвидеть. Никто не отменял и стратегических задач: отвоевывать долю рынка, строить взаимоотношения с ЦБ, который одновременно и регулятор, и конкурент – в лице российской платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).