«Клиенты Visa никуда не денутся, просто они сейчас работают дома»Гендиректор Visa в Роcсии Михаил Бернер объясняет, почему бизнес компании не ограничивается пластиковыми картами
Михаил Бернер полгода возглавляет Visa в России. А до этого, работая в Ситибанке, много занимался продвижением продуктов на базе пластиковых карт. Он хорошо помнит, как лет пятнадцать назад приходилось объяснять российским клиентам, и что такое кэшбэк, и как действует льготный период кредитной карты. Ситибанк все это внедрил одним из первых в стране.
Кредитки с периодом без уплаты процентов Ситибанк выпустил в 2005 г. спустя всего несколько дней после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, благодаря которым экономия на процентах в льготный период не считатается материальной выгодой и не облагается налогом. Ситибанк реализовал в России и программы рассрочки, действовавшие во многих странах. В России, по словам Бернера, концепцию пришлось адаптировать и договариваться с нуля с эквайерами.
Бернер знает о картах и их держателях чуть ли не все, он свой для людей из платежного мира. Однако банки и платежные системы, хоть они и партнеры, все же работают по разную сторону баррикад: платежные системы предоставляют сервис, банки – их клиенты. Переквалифицироваться из банкира в топ-менеджера платежной системы не так просто. И по существу в самом начале работы в Visa Бернер столкнулся с вызовом, связанным с пандемией, который мало кто мог предвидеть. Никто не отменял и стратегических задач: отвоевывать долю рынка, строить взаимоотношения с ЦБ, который одновременно и регулятор, и конкурент – в лице российской платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).
– У нас есть глобальный план реакции на беспрецедентные события. Когда ситуация с коронавирусом только начинала развиваться, мы начали тестировать наши системы на готовность к работе в экстренных ситуациях, отработали сценарии, когда наши сотрудники не могут прийти в офисы. Все эти тесты мы прошли хорошо, разработаны решения, которые обеспечивают бесперебойность платежей, в особенности в интернете. Мы также готовы обеспечивать авторизацию операций за банк-эмитент, если у банков возникнут проблемы с технологическими платформами.
– Глобально. Россия – часть глобальной структуры Visa, и здесь чего-то специального мы не планировали.
– Да, чуть больше месяца назад российский офис полностью перешел на удаленную работу.