Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
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Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три контрагента платежной системы.
В новой системе участвует сразу четыре банка – ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф банк» и «Хоум кредит», передала через пресс-службу гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. По данным Visa, Россия занимает 1-е место в мире по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту, рассказала она. По данным ЦБ, за девять месяцев этого года россияне совершили карточных переводов на 19,2 трлн руб. В среднем по каждой карте Visa в России совершается от двух до пяти операций в месяц по переводу денег, говорит Петелина.
Представители ВТБ, «Тинькофф банка», «Хоум кредита» и «Русского стандарта» подтверждают, что их банки участвуют в сервисе Visa.
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