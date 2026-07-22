Санкции не разрушили для Т-банка международные платежи, но заставили выстроить децентрализованную сеть из сотен каналов – от переводов по номеру телефона до оплаты по QR-коду за границей. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов, который отвечает за ключевые экосистемные продукты, рассказал «Ведомостям», как банку удалось восстановить трансграничные переводы, почему не советует пользоваться сервисом аренды карты, какое место в расчетах займут крипта и цифровые кошельки и почему уже через четыре года доля банковских карт в оплате упадет до 20%.