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Главная / Финансы / Интервью /

Сергей Хромов: «Рынок трансграничных переводов сейчас похож на игру «поймай крота»

Директор ключевых экосистемных сервисов Т-банка о развитии международных платежей
Екатерина Литова
Финансовый конгресс Банка России
Финансовый конгресс Банка России

Санкции не разрушили для Т-банка международные платежи, но заставили выстроить децентрализованную сеть из сотен каналов – от переводов по номеру телефона до оплаты по QR-коду за границей. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов, который отвечает за ключевые экосистемные продукты, рассказал «Ведомостям», как банку удалось восстановить трансграничные переводы, почему не советует пользоваться сервисом аренды карты, какое место в расчетах займут крипта и цифровые кошельки и почему уже через четыре года доля банковских карт в оплате упадет до 20%.

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