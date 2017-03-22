Банк ING подтвердил, что его подозревают в отмывании

Банк ING подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции, передало агентство Reuters со ссылкой на годовой отчет банка. ING отмечает, что не может судить о сроках и исходе расследования, но возможные штрафы и неустойки «могут быть значительными».

В то же время представитель ING Раймон Вермелен не смог подтвердить, что расследование связано с «узбекским делом» о взятках Vimpelcom Ltd. и Telia AB за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана. В сообщении указано, что в отношении банка ведутся несколько расследований, в том числе практик проверки клиентов, отмывания и коррупции. «Группа ING также получила запросы о предоставлении имеющейся информации от властей США», - отмечается в документе.

О том, что уголовное расследование в отношении банка ING связано с «узбекским делом», сообщила газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на представителя голландской прокуратуры.

Амстердамский суд 20 июля 2016 г. признал виновной зарегистрированную в Гибралтаре компанию Takilant Ltd., которую связывают с Гульнарой Каримовой, в получении взяток от Vimpelcom и Telia AB в обмен на доступ к беспроводным частотам в республике. За взятки Takilant должна будет выплатить $135 млн штрафа и еще 1,6 млн евро пени.

В феврале 2016 . Vimpelcom пришла к соглашению с американской комиссией по ценным бумагам, минюстом США, а также прокуратурой Нидерландов, которые расследовали деятельность компании в Узбекистане, о выплате $795 млн штрафов. В ходе расследования были выявлены нарушения при заключении сделок с компанией Takiland Ltd., а также коррупционная деятельность. Расследование в отношении Telia AB продолжается.