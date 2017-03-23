Brent торгуется на уровне $50,97 за баррель

К 8.55 мск четверга майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,97 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $48,42 за баррель. Днем ранее на торгах Brent подешевела на $0,32 (0,63%) - до $50,64 за баррель, WTI - на $0,2 (0,41%) - до $48,04 за баррель, напоминает «Интерфакс». Трейдеры продолжают оценивать данные Минэнерго США о том, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,954 млн баррелей, до достигли рекордных 533,11 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал рост запасов нефти за прошлую неделю на 2 млн баррелей.

Запасы бензина за ту же неделю снизились на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателей соответственно на 2,25 млн баррелей и 1 млн баррелей.

Рынки продолжают ждать сигналов от стран ОПЕК о том, будет ли продлено соглашение о сокращении добычи нефти, которое ранее было введено на первое полугодие 2017 г. Этот вопрос определится на майской встрее ОПЕК, но представители стран картеля намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является действующая договоренность.