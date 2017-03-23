Сбербанк отрицает кражу менеджерами 40 млн рублей для покупки Ferrari

Сбербанк отрицает, что два менеджера банка сестры Марьям и Тамилла Дадашевы украли 40 млн руб. со счета одного из клиентов. «Данная информация не соответствует действительности. Какая-либо угроза счетам клиентов Сбербанка отсутствует», — приводит «РИА Новости» заявление представителя банка.

Служба безопасности Сбербанка и правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся обналичиванием денег, сообщили в банке.

О краже денег сестрами ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, девушки сняли 40 млн руб. со счетов одного из клиентов Сбербанка и перевели их на счета трех фирм-однодневок. Сестер задержали в автосалоне во время покупки нового Ferrari.

Одна из сестер рассказала в интервью радиостанции BFM, что «никакой Ferrari не было, как не было и никаких краденых денег». «Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация», - заявила она.