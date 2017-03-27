В банке «Приморье» провели «плановую выемку документов по клиентам»

Правоохранительные органы во Владивостоке утром блокировали работу головного офиса банка «Приморье», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления, финдиректора кредитной организации Дениса Кожаева. Он уточнил, что операция уже завершена и на работу банка не повлияла. «Проблем нет уже. Все ушли. Просто была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения», – пояснил Кожаев. В силовых структурах Приморья действия оперативников не комментируют.

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. По данным портала Banki.ru, его мажоритарным акционером является заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, в прошлом также занимавшего должность замминистра регионального развития России, компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) принадлежит 11,46%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле Маляренко) – 6,27%. Банк «Приморье» по итогам 2016 г. занял 133-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» Банк входит в систему страхования вкладов.