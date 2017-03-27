Украинские радикалы временно сняли блокаду с отделений Сбербанка

Политическая партия «Национальный корпус» (созданная на основе батальона «Азов») временно разблокировала работу офисов украинской «дочки» Сбербанка, передает ТАСС.

«Мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним с призывом проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства», - заявили в партии.

В «Национальном корпусе» заявили, что переходят ко второму этапу борьбы с российскими банками на Украине - полному закрытию всех отделений Сбербанка.

Националисты считают, что массовое закрытие депозитов украинцев в банках с российским госкапиталом нанесет финансовый удар по России, а отзыв лицензий нацбанком Украины и национализация активов высвободит средства, которые можно будет направить на восстановление разрушенного Донбасса.