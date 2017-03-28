Цена Brent близка к $51 за баррель

К 10.13 мск вторника майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,96 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $47,92 за баррель. За торги понедельника Brent подешевела на $0,05 (0,1%) до $50,75 за баррель, WTI – на $0,24 (0,5%) до $47,73 за баррель, напоминает «Интерфакс». К утру вторника по московскому времени котировки подросли, в том числе за счет снижения курса доллара. На цены продолжает давить информация о значительных объемах добычи нефти в США и неопределенность, будут ли страны ОПЕК продлевать срок соглашения об ограничении добычи, отмечает MarketWatch.

Минэнерго США в среду опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют рост показателя на 300 000 баррелей, при этом резервы уже находятся на максимальном уровне с начала ведения расчетов в 1982 г. Поток нефти из США может подтолкнуть ОПЕК к отказу от своих планов по снижению добычи, полагают некоторые эксперты.