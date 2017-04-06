Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили телекоммуникационные и медиакомпании

Morgan Stanley провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- возобновил анализ GDR «Мегафона» с прогнозной стоимостью $12 и рекомендацией «держать»;

- повысил прогнозную стоимость GDR АФК «Система» с $9,2 до $12, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $9,9 до $12,6, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 80 руб. до 70 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.

Goldman Sachs провел переоценку компаний медиасектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $26,9 до $29,6, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $24,7 до $25,9, рекомендация «покупать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $7,7 до $8,85, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $7,7 до $9,1, рекомендация «покупать» не изменилась.