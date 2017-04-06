Предправления Татфондбанка Мусин стал фигурантом еще одного дела

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) по Татарстану возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Татарстана Роберта Мусина, сообщает республиканское СУ СКР в четверг.

«В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», - отмечается в сообщении.

«По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО "Татфондбанк", осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 г. незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам с ПАО "Татфондбанк" на сумму более 847 млн руб.», - сообщает СУ СКР.

Для этого подозреваемые подписали «соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб.».

В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман».

По информации следствия, это «привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 207 млн руб.».

Ранее в начале марта в отношении Мусина было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники банка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании данных сведений они получили кредит и совершили хищение данных денежных средств. «Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», - уточняется в сообщении.

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате капитала. С декабря в кредитной организации действует временная администрация.