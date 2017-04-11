Арест экс-председателя правления Татфондбанка Мусина продлен на три месяца

Приволжский районный суд Казани поддержал ходатайство следственного управления Следственного комитета России по Татарстану о продлении ареста на три месяца до 16 июля бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС.

В начале марта в отношении Мусина было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники Татфондбанка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании данных сведений они получили кредит и совершили хищение данных денежных средств. «Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», - говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате капитала. С декабря в кредитной организации действует временная администрация.