Brent торгуется на уровне $55,86 за баррель

К 9.25 мск 13 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у отметки $55,86 за баррель, майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $53,09 за баррель. В среду Brent подешевела за торговую сессию на $0,37 (0,66%) до $55,86 за баррель, WTI – на $0,29 (0,54%) до $53,11 за баррель, напоминает «Интерфакс». Участники торгов больше внимания обратили на данные о росте добычи нефти в США, а не о сокращении ее запасов, отмеченном лишь второй раз с начала 2017 г.

Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,17 млн барр. Добыча нефти при этом выросла на 36 000 барр./сутки до 9,24 млн барр./сутки, максимума с января 2016 г. «Сокращение добычи нефти странами ОПЕК поддержало восстановление сланцевой отрасли США», – заявил MarketWatch главный аналитик Think Markets Наим Аслам, его цитирует «Интерфакс».

ОПЕК в среду повысила прогноз роста добычи нефти в США в 2017 г. на 200 000 барр./сутки до 540 000 барр./сутки. Организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. составит 96,32 млн барр./сутки – это выше предыдущего прогноза на 10 000 барр./сутки.