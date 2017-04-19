Brent торгуется на уровне $54,7 за баррель

К 8.27 мск среды июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $54,7 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $52,31 за баррель. К концу торгов вторника Brent подешевела на $0,47 (0,85%) до $54,89 за баррель, WTI - на $0,24 (0,46%) до $52,41 за баррель, напоминает «Интерфакс». В среду котировки продолжают снижаться на данных Американского института нефти (API) о замедлении сокращения запасов топлива в США.

API сообщил, что за минувшую неделю запасы нефти в США уменьшились на 840 000 баррелей после падения на 2,17 млн баррелей неделей раньше. Минэнерго США обнародует свои данные позднее в среду, аналитики ожидают, что оно сообщит о снижении запасов на 1,4 млн баррелей. Несмотря на снижение по итогам позапрошлой недели уровень запасов в США находится на максимальной отметке в истории и примерно на 100 млн баррелей превышает средний показатель для этого времени года за последние пять лет, отмечает «Интерфакс».

«Нефтяные котировки несколько снизились после сильного ралли», - говорит инвестиционный директор Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт. Он полагает, что они не опустятся ниже $50 за баррель, а переговоры о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами могут поддержать рынок в следующем месяце.