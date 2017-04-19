Стоимость нефти марки Brent упала ниже $53 за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже снизилась на 3,8% и составила $52,74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже $53 за баррель 4 апреля 2017 г.

Мировые цены на нефть снижаются после публикации минэнерго США еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в стране. С 7 по 14 апреля запасы снизились на 1,1 млн баррелей до 532,3 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,47 млн баррелей.