Сокращение добычи нефти в России составляет более 2,16% по отношению к октябрю

Россия сократила добычу нефти на 2,16% по отношению к октябрю 2016 г.

«Сокращение добычи на текущий момент составляет 2,16% по сравнению с октябрем», - сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

«Сейчас добыча нефти в России около 1,5 млн т (в сутки). Мы двигаемся, как и планировали», - сказал он.

Как сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с данным статистики, Россия к 16 апреля довела суточную добычу нефти до 1,501 млн т.

В рамках договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и рядом не входящих в картель стран Россия согласилась снизить добычу на 300 000 б/с - 11,247 млн б/с (уровень октября 2016 г.) до 10,947 млн б/с. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что Россия достигнет уровня снижения добычи нефти в 300 000 б/с в конце апреля.