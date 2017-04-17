Россия сократила добычу нефти на 1,6% до 1,5 млн тонн в сутки

Россия в рамках соглашения с ОПЕК о сокращении нефтедобычи снизила ее среднесуточное производство на 15 апреля на 1,6% к уровню октября (с 1 527 500 до 1 502 400 т). Таковы данные ЦДУ ТЭК, передает ТАСС.

На конец марта уровень сокращения составлял 1,2%, на конец февраля - 0,8%. По условиям сделки Россия должна снизить нефтедобычу на 2,7% к уровню октября, или на 300 000 баррелей.

Между тем конвертировать российскую статистику из тонн в баррели, используя единый коэффициент (например, 7,33), некорректно, считают в Минэнерго. Для корректного отображения добычи необходимо использовать отдельный коэффициент для каждого месторождения.

Почти все российские компании, участвующие в соглашении, сокращали добычу равномерно с октября. Добыча выросла только у «Роснефти» (данные указаны без учета «Башнефти») - на 2,7% к октябрю: с 562 300 до 577 500 т. При этом у «Башнефти», в которой 57,66% уставного капитала принадлежит «Роснефти», добыча упала по сравнению с октябрем вдвое - с 57 100 до 28 700 т. На момент публикации этого материала ТАСС не располагал комментариями «Роснефти» о темпах сокращения добычи.