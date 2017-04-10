Brent торгуется на уровне $55,53 за баррель

К 9.50 мск 10 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,53 за баррель, майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $52,5 за баррель. В пятницу за время торгов Brent подорожала на $0,35 (0,64%) до $55,24 за баррель, WTI – на $0,54 (1,04%) до $52,24 за баррель, напоминает «Интерфакс». В понедельник котировки продолжают расти.

В пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в стране выросло до максимального уровня с августа 2015 г., на 10 единиц до 672 установок. Это повысило опасения, что добыча нефти в США продолжит расти.

Котировки растут на сигналах о том, что Россия не исключает возможности продления срока действия соглашения о сокращении производства нефтедобывающими странами, отмечает агентство. В частности, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в пятницу, что результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть хуже, чем рассчитывала Россия. Некоторые аналитики сочли это сигналом о том, что срок действия соглашения может быть продлен. Министр энергетики Александр Новак высказал мнение, что тренд прироста мировых запасов нефти переломлен. Он добавил, что решение о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься позднее.

«Продление срока действия соглашения о снижении добычи на шесть месяцев необходимо с учетом наращивания производства нефти странами, не участвующими в соглашении, – заявил Bloomberg аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. – Мы, возможно, увидим не одну пролонгацию соглашения, прежде чем баланс на нефтяном рынке улучшится».