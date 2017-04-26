Банки России в I квартале увеличили прибыль втрое до 339 млрд рублей

Российские банки в I квартале 2017 г. получили 339 млрд руб. прибыли, что в 3,1 раза больше показателя за аналогичный период 2016 г. (109 млрд руб.), свидетельствует статистика по банковскому сектору ЦБ.

В январе - марте текущего года прибыль в размере 387 млрд руб. показали 448 кредитных организаций, убыток в размере 48 млрд руб. зафиксировали 155 кредитных организаций.

Российские банки в марте 2017 г. получили 127 млрд руб. прибыли.

Остаток по счетам резервов на возможные потери вырос с начала 2017 г. на 2,8%, или на 156 млрд руб. За март этот показатель вырос на 0,9% (или на 49 млрд руб.), в том числе по причине некоторого снижения качества ссудного портфеля у отдельных банков.

ЦБ отмечает, что в условиях снижения процентных ставок сокращение процентного дохода компенсировалось уменьшением процентного расхода. В результате чистый процентный доход за январь - март 2017 г. составил 667 млрд руб., что на 4,5% больше показателя за аналогичный период 2016 г.