Бывший руководитель Татфондбанка переведен из сизо в больницу

Бывший предправления Татфондбанка Роберт Мусин, который находится под арестом по обвинению в мошенничестве, переведен в гражданскую больницу. Это ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Татарстану. Экстренную госпитализацию подследственного 9 мая там связали с ухудшением здоровья. «Охрана Мусина обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства», - уточнил сотрудник пресс-службы управления.

Срок ареста Мусину назначен до 16 июля. Сообщалось, что против него возбуждены два уголовных дела - о мошенничестве в особо крупном размере и о злоупотреблении полномочиями. Дело о мошенничестве было возбуждено в начале марта, Мусин был взят под стражу 3 марта. По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники Татфондбанка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании данных сведений они получили кредит и совершили хищение данных денежных средств. «Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», - говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, было возбуждено в начале апреля. По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 г. незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам с ПАО "Татфондбанк" на сумму более 847 млн руб.», сообщал СКР.

Для этого подозреваемые подписали «соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб.». В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман». По версии следствия, это «привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным банком России, на сумму более 207 млн руб.».

3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате капитала. С декабря в кредитной организации действует временная администрация.