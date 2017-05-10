11 мая сменится руководство Нацбанка Украины

Первый зампредседателя Национального банка Украины Яков Смолий приступит к исполнению обязанностей главы нацбанка с 11 мая, сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу регулятора. 10 мая - последний рабочий день нынешнего председателя НБУ Валерии Гонтаревой, она объявила об отставке за месяц до этого. «Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная рада не примет решение о ее отставке», - говорится в пресс-релизе. Гонтарева готова отчитаться в Верховной раде перед увольнением, как того и требует процедура увольнения с должности главы Национального банка, по приглашению парламента.

Решение об отставке председателя НБУ принимает президент Украины, утверждает его Верховная рада. Смолий будет руководить регулятором до назначения нового председателя НБУ.

Нацбанк Гонтарева возглавила в июне 2014 г., сменив Степана Кубива. Руководитель НБУ назначается Верховной радой по представлению президента Украины сроком на семь лет. 10 апреля 2017 г. Гонтарева объявила об уходе и выразила надежду, что ее заменит политически независимая фигура и что НБУ останется независимым и вне политики. «Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке», – сказала она тогда.

О намерении покинуть свой пост Гонтарева заявила в начале марта, она пообещала официально предупредить об этом за месяц. 6 апреля она заявила, что пишет заявление об отставке и что ей не стыдно за все проведенные ею реформы. 2 марта она сказала на пресс-конференции, что меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ может быть последним, под которым будет стоять ее подпись. Тогда, отвечая на вопрос о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон «Азов» выставил под центральным входом в центробанк гроб с ее головой. «Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть», – сказала она.