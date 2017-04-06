Глава Национального банка Украины уходит в отставку

Валерия Гонтарева уходит с должности главы Национального банка Украины, сообщает телеканал «112 Украина». «Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-либо на свое место», — сказала Гонтарева митингующим, которые 6 апреля собрались у ее дома. Она добавила, что несет ответственность за все проведенные реформы и ей не стыдно за свою работу.

Ранее УНН со ссылкой на народного депутата Ирину Луценко сообщал, что Гонтарева написала заявление об отставке, но Нацбанк Украны позже опроверг эту информацию.

Руководство Нацбанка фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой средств. 29 марта сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в офисе банка. Гонтарева не исключила своей отставки после подписания меморандума с МВФ.