Нацбанк Украины проверят на причастность к растрате

Руководство Нацбанка Украины (НБУ) фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой средств, заявил в эфире телеканала «1+1» руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает 112.ua. Речь идет о средствах, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование, отметил он. «Мы проверяем законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ», - указал Сытник.

Параллельно проводится работа по истребованию материалов из заграницы, поскольку большая часть выданных средств, переводились на оффшорные счета или счета иностранных банков. Сытник не назвал точную сумму ущерба отметив, что он может исчисляться миллиардами. «Мы говорим о том, что в любом случае такие огромные потоки не могли обойтись без участия руководства Нацбанка, поэтому на причастность к этим действиям будет проверяться практически всё руководство», - пообещал он.

29 марта сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в НБУ. В октябре 2016 г. обыски проводили в доме замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства банка «Михайловский».