Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке своего председателя

Национальный банк Украины опроверг информацию, что его председатель Валерия Гонтарева уходит в отставку.

«Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке. Мы официально объявим за месяц», - сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

Ранее УНН со ссылкой на народного депутата Ирину Луценко сообщил, что Гонтарева написала заявление об отставке. «Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя положила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке). Есть такой момент», - сказала Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады.. По ее словам, Гонтарева неоднократно писала заявления об отставке.

В начале марта Гонтарева не исключила своей отставки после подписания меморандума с МВФ.

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник ранее сообщил, что руководство НБУ фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой средств. 29 марта сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в НБУ.