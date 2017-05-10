Суд 12 мая огласит приговор экс-президенту Внешпромбанка Маркус

Хамовнический суд Москвы 12 мая огласит приговор экс-президенту ООО «Внешпромбанк» Ларисе Маркус и ее заместителю Екатерине Глушаковой, обвиняемым в хищении более 114 млрд руб.

Сегодня обвиняемая Глушакова выступила в суде с последним словом, в котором просила не выносить ей строгое наказание и не лишать ее свободы.

Ранее с последним словом в суде выступила Лариса Маркус, попросив прощения у потерпевших.

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Маркус наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, для Глушаковой - пяти лет заключения. Также гособвинитель просил взыскать с подсудимых по 400 000 руб. штрафа и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 113,5 млрд руб.

Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата).

По версии следствия, Маркус с руководителем банка (родным братом) Георгием Беджамовым в мая 2009 г. в Москве создали ОПГ для хищения денежных средств у ООО «Внешпромбанк». С мая 2009 г. по декабрь 2015 г., злоупотребляя доверием клиентов банка, при помощи оформления по поддельным документам заведомо невозвратных кредитов, путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, преступники похитили более 114 млрд 166 млн руб.

По данным АСВ, около четверти (23%) розничного портфеля Внешпромбанка приходится на его бывших совладельцев – Маркус и Беджамова, объявленного в международный розыск. Беджамов должен банку почти 3,9 млрд руб., Маркус – более 1 млрд. В апреле 2016 г. Беджамов был задержан в Монако, но в июне выпущен под залог. После освобождения он перебрался в Англию.