Президент Внешпромбанка Маркус признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении более 114 млрд руб. у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольги Мышеловой.

Особый порядок предусматривает признание вины, дачу показаний и принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая.

Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

Следствие считает, что Маркус с руководителем банка (родным братом) Георгием Беджамовым в мая 2009 г. в Москве создали ОПГ для хищения денежных средств у ООО «Внешпромбанк».

С мая 2009 г. по декабрь 2015 г., злоупотребляя доверием клиентов банка, при помощи оформления по поддельным документам заведомо невозвратных кредитов, путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, преступники похитили более 114 млрд 166 млн руб.