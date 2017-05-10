Пенсионеры смогут получать назначенные после 1 июля выплаты на карту «Мир»

Россияне, которые выходят на пенсию после 1 июля, смогут получать выплаты на банковскую карту «Мир». Соответствующий пункт предусмотрен в проекте обновленной типовой формы договора о доставке пенсий, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд России.

«Гражданам, пенсии которым будут назначены не ранее 1 июля 2017 г., в случае выбора ими доставки пенсии на счет в кредитной организации, предусматривающей осуществление операций с использованием платежных карт, кредитные организации будут обязаны выдавать карты с использованием национальных платежных инструментов», - пояснили в ведомстве.

При оформлении пенсии заявителю будут сообщать о том, что, если он выбирает начисление на банковский счет, то ему будет выдана карта «Мир». Помимо этого банк должен будет вернуть в Пенсионный фонд начисленные суммы пенсии, если на момент зачисления счет получателя не будет предусматривать осуществление операций с использованием национальных платежных инструментов.

«Данные изменения будут применяться в отношении получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 2017 г., а в отношении остальных пенсионеров - с 1 июля 2020 г.», - отметили в ведомстве.