В «Единой России» раскритиковали предложение о повышении пенсионного возраста

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов прокомментировал предложение руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста. По мнению Неверова, в нынешних условиях эта мера неуместна.

«Вот что предлагает Кудрин — повысить с 2019 г. пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет — женщинам. Только 65,9 лет — это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 г. это был рекорд страны за историю, включая советский период)», — написал Неверов в Facebook.

«По предлагаемой стратегии Кудрина… получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших», — заключил он.

Ранее «Ведомости» сообщали, что ЦСР под руководством Кудрина подготовил для президента России Владимира Путина план по повышению устойчивости пенсионной системы. Он, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста.