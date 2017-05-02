Кудрин посоветовал хранить сбережения в облигациях помимо валют

Экс-министр финансов, председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин с учетом сегодняшнего курса рубля и цен на нефть предлагает хранить сбережения не только в валютах – рублях, евро и долларах, – но и в «народных» гособлигациях (ОФЗ-н).

«Я и раньше говорил о простой модели – в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил: и в государственных облигациях», – сказал Кудрин, отвечая на вопрос ТАСС.

Кудрин отметил, что сам не планирует приобретать ОФЗ-н, однако считает это хорошим инструментом для тех, кто может сделать вклад на 3 года, а также способом повышения финансовой грамотности населения.

26 апреля Минфин начал размещение государственных облигаций, выпущенных специально для населения. Это новый инструмент вложений для граждан – промежуточный между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, говорили ранее представители Минфина. Объем дебютного выпуска ОФЗ-н составит 15 млрд руб. Каждый инвестор может купить от 30 до 15 000 бумаг, т. е. при размещении ОФЗ по номиналу – на сумму от 30 000 до 15 млн руб. С учетом комиссий среднегодовой доход от вложений в «народные» ОФЗ составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% – при вложении свыше 50 000 руб., но не менее 300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.