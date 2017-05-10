Карты UnionPay будет принимать каждый пятый магазин на обслуживании у Сбербанка

Сбербанк начал принимать карты международной платежной системы UnionPay, рассказала старший управляющий директор банка Светлана Кирсанова. Расплатиться картами системы можно в торговых точках, которые обслуживает Сбербанк, а также воспользоваться ими в банкоматах и терминалах.

До конца этого года Сбербанк планирует подготовить к приему UnionPay не менее 130 000 торговых точек, обещает Кирсанова. По ее словам, всего у Сбербанка установлены терминалы почти в 750 000 торговых точек. В России на 1 января, по данным ЦБ, было 1,77 млн терминалов.

При выборе магазина для подключения Сбербанк и UnionPay исходили из потенциального спроса со стороны держателей карт, отдавая предпочтение точкам, расположенным на Дальнем Востоке, а также в туристических центрах – Санкт-Петербурге и Москве, пояснила Кирсанова. UnionPay основана в Китае в 2002 г., в обращении находится более 6,5 млрд карт.