Brent торгуется на уровне $52,11 за баррель

К 9.16 мск четверга июльские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,11 за баррель, июньские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $49,95 за баррель. В среду Brent подорожала до $52,21 за баррель, WTI – до $49,07 за баррель, напоминает «Интерфакс». В четверг котировки снижаются на опасениях инвесторов в связи с возможным развитием политического кризиса в США, отмечает агентство.

Минэнерго США в среду сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране снизились на 1,75 млн баррелей, запасы бензина – на 413 000 баррелей, дистиллятов – на 1,94 млн баррелей. Добыча нефти в стране снизилась на 9000 барр./сутки до 9,305 млн барр./сутки после 12 недель роста подряд.

В среду на биржах США произошел обвал котировок. Bloomberg связывает его с разочарованием на Уолл-стрит, которая ранее возлагала большие надежды на Трампа, обещавшего понизить налоги и дерегулировать экономику, а также с последними разоблачениями о президенте. На днях The New York Times узнала, что Трамп поделился с российскими дипломатами засекреченной информацией, а также что президент просил недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении давно уволенного советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.