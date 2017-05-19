Биткоин подорожал до $1948

По данным на 13.58 мск биткоин по курсу CoinDesk стоил $1947,83 (или 1745,61 евро), подорожав на 3,21%. Вплотную подобраться к отметке в $2000 криптовалюте помогла нестабильность на фондовых и валютных рынках, которая наблюдается уже несколько дней подряд из-за скандалов вокруг Дональда Трампа, — инвесторы стараются избавиться от доллара и вкладываются в другие активы.

По данным на 16 мая капитализация криптовалют достигла $55,5 млрд (данные CoinMarketCap). За три недели она почти удвоилась — рубеж в $30 млрд был взят 25 апреля. В апреле гендиректор Shapeshift Эрик Ворхес говорил, что через четыре года капитализация рынка криптовалют может достигнуть $300 млрд.