Курс биткоина вырос в четверг до рекордного максимума

Курс биткоина в четверг поднялся до рекордного максимума - $1331, увеличившись на 2,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk Bitcoin Price Index.

Криптовалюта подорожала более чем на 30% с начала текущего года несмотря на снижение объемов операций с нею в Китае в связи с ужесточением властями страны правил валютного контроля и борьбы с отмыванием денег.

Капитализация рынка 100 криптовалют, отслеживаемых Coin Market Cap, - объем доступных для торговли цифровых денежных средств - в четверг увеличилась до рекордных $32,8 млрд.