Совокупная стоимость криптовалют превысила $30 млрд

В понедельник совокупная капитализация криптовалют впервые превысила $30 млрд, сообщает CoinMarketCap. Это вдвое меньше, чем капитализация сети онлайн-кинотеатров Netflix, и вдвое больше капитализации Twitter.

Лидером рынка криптовалют остается биткоин. В обращении находятся 16,29 млн биткоинов на общую сумму $20,6 млрд (данные CoinMarketCap). Но с 2013 г. его рыночная доля сократилась с 95 до 67%. На втором месте по капитализации — ethereum ($4,56 млрд), на третьем — Ripple ($1,22 млрд).

Хотя биткоин с начала года подорожал на 34% до $1276, а в марте достигал исторического максимума - $1283, есть криптовалюты, которые приносят инвесторам гораздо больше прибыли. По данным CoinMarketCap, с начала года Dash подорожал в семь раз, Ethereum — в шесть, Monero — в 1,4 раза.

Инвесторы используют криптовалюты, чтобы хеджировать риски, например, на рынке акций, поэтому они так сильно дорожают, цитирует Dow Jones основателя CryptoCompare Чарльз Хейтер. Биткоин во вторник подорожал на 3% в ответ на решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть правило, которым был обусловлен ее отказ в запуске фонда биткоинов Winklevoss Bitcoin Trust. Этот биржевой фонд (ETF) должен был бы торговаться на бирже BATS.

В 2016 г. более 95% оборота торгов биткоинами приходился на китайские биржи, где он торгуется в юанях. Но в январе Народный банк Китая начал проверки на биржах Huobi, OkCoin и BTCC, и оборот сделок с биткоином в юанях снизился до 13%. В марте стало известно, что Китай запретит анонимные сделки с биткоином, о подозрительных транзакциях биржи будут сообщать властям.

Но сокращение торгов в Китае компенсировалось ростом интереса к биткоину в Индии и Венесуэле, пишет DJ.

Капитализация рынка криптовалют удвоилась за несколько месяцев и через четыре года может достигнуть $300 млрд, цитирует bitcoinist.com гендиректор Shapeshift Эрика Ворхеса. По его словам, все криптовалюты, за исключением биткоина, используются только для спекуляций, поэтому развитие этого рынка главным образом связано именно с биткоином.

«Биткоин уже используется для денежных переводов на сотни миллионов долларов по всему миру вместо дорогих и медленных банковских переводов», – отмечает Ворхес: не только банки, но также более традиционные инвесторы и правительства начинают ценить потенциал этой криптовалюты.