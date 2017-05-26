Греф: Сбербанк не будет сокращать сеть в сельской местности

Сбербанк не будет дальше сокращать отделения на селе, заявил президент банка Герман Греф во время годового общего собрания акционеров Сбербанка в Москве.

«Мы приняли решение не сокращать дальше филиальную сеть в сельской местности», - заявил Греф. Сейчас госбанк экспериментирует с различными форматами: сотрудничество с магазинами, мобильные пункты-автобусы. Их как раз и могут объединить с торговыми точками: такой пункт, к примеру, сможет привозить в деревни продукты, объяснил Греф.

Сбербанк последовательно переформатирует свою сеть, укрупняя отделения. Еще в 2015 г. премьер России Дмитрий Медведев попросил руководство Сбербанка решить проблему с филиальной сетью в аграрных регионах, пригрозив в противном случае позвать в этот сегмент конкурента - «Почта Банк».

В конце 2016 г. Греф говорил, что через 5 лет от 30% до 50% всех офисов Сбербанка будут закрыты из-за отсутствия в них необходимости. По данным сайта Сбербанка, сейчас у него «более 16 000 отделений по всей стране».