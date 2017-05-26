Отдать свой голос акционеры могут на сайте Сбербанка или же с помощью установленных терминалов в кулуарах Ведомости

В пятницу, 26 мая, в Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. По итогам 2016 г. Сбербанк готовится заплатить рекордные в его истории дивиденды — 25% чистой прибыли по МСФО. Акционерам Сбербанка предстоит это утвердить. В 2016 г. Сбербанк заработал 541,9 млрд руб., так что акционеры могут получить около 135,5 млрд руб., или 6 руб. на акцию.

В этом году на входе в здание ул. Вавилова, где традиционно проходит собрание, банк предложил всем участником сфотографироваться бесплатно и получить распечатанные фотографии. Акционеров Сбербанка приветствовал робот Кибернетик, уже поучавствовавший ни в одном мероприятии госбанка. Менеджмент банка в кулуарах, как и в прошлый год, встречал акционеров и отвечал на их вопросы.

Кроме того, в этом году Сбербанк впервые выдал акционерам именные бейджи. На них написан логин и пароль, с помощью которых можно отдать свой голос на сайте Сбербанка или же с помощью установленных терминалов в кулуарах. Вместо традиционного портфеля акционера внушительных размеров раздали тонкие папки черного цвета.

Претерпел изменения и зал, в котором проводится собрание акционеров. Он значительно уменьшился в размерах, а вместо стульев, госбанк установил белые диваны. Акционеров также стало значительно меньше. Зону кофе-брейка Сбербанк перенес в шатры, установленные на улице. Угощений к 9.30, как обычно, не осталось.