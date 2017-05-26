Сбербанк купил 80% сервиса онлайн-записи к врачам DocDoc.ru

Рынок телемедицины после принятия законопроекта ждет бурный рост Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк сообщил, что закрыл сделку по покупке 79,6% медицинского сервиса DocDoc.ru. Свои доли продали инвестфонды Guard Capital и GMT, уточнил директор по маркетингу DocDoc.ru Александр Ориновский. У второго она была незначительная, сказал он, не назвав точных цифр. Guard Capital вышел из проекта, подтвердил представитель этого фонда. «Поступило хорошее предложение, и со Сбербанком компания будет эффективнее развиваться», – пояснил он.