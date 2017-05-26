Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Сбербанк вызвал врача
Сбербанк купил 80% сервиса онлайн-записи к врачам DocDoc.ru
Сумма сделки могла составить до 1 млрд рублей
- Алина Дидковская
- / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости
Сбербанк сообщил, что закрыл сделку по покупке 79,6% медицинского сервиса DocDoc.ru. Свои доли продали инвестфонды Guard Capital и GMT, уточнил директор по маркетингу DocDoc.ru Александр Ориновский. У второго она была незначительная, сказал он, не назвав точных цифр. Guard Capital вышел из проекта, подтвердил представитель этого фонда. «Поступило хорошее предложение, и со Сбербанком компания будет эффективнее развиваться», – пояснил он.
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