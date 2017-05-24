Сбербанк увеличил прибыль в I квартале на 41% до 166 млрд рублей

Сбербанк увеличил прибыль в I квартале М. Стулов / Ведомости

Сбербанк заработал в I квартале 166 млрд руб. чистой прибыли по сравнению с 117 млрд годом ранее, следует из его отчетности по международным стандартам. Это выше консенсуса аналитиков (по «Интерфаксу»), которые ждали 160 млрд руб. прибыли.

Процентные доходы банка в январе-марте 2017 г. снизились на 7,7% до 565,6 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2016 г. Это объясняется снижением процентных ставок в экономике, указывает Сбербанк. В то же время процентные расходы сократились сильнее: на 20% до 229 млрд руб.

О том, что снижающиеся ставки на рынке будут мешать росту маржи банка, ранее говорил предправления банка Герман Греф в интервью каналу CNBC. «Мы видим, что в ближайшей перспективе маржа банка будет находиться под давлением. Но в этом году мы не ожидаем такого большого давления на маржу, скорее, оно начнется в следующем году», – заметил он. Чистая процентная маржа банка снизилась с 6,1% в IV квартале 2016 г. до 5,8% в январе-марте 2017 г. По словам Грефа, Сбербанк снова получит рекордную прибыль в этом году (в 2016 г. Сбербанк получил 541,9 млрд руб. чистой прибыли). Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос на 4,1% до 80,4 млрд руб.

Банк значительно сократил расходы на резервы: до 67,4 млрд руб. против 84,3 млрд руб. за I квартал 2016 г. В результате стоимость риска (отчисления в резервы к портфелю) снизилась со 170 базисных пунктов до 146. За I квартал этого года у Сбербанка незначительно выросла доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше: на 30 базисных пунктов до 4,7%. На рост повлияло сокращение кредитного портфеля и небольшое увеличение портфеля неработающих кредитов, поясняет банк. Доля реструктурированных кредитов выросла с 6,5% до 6,8%, в основном за счет реструктуризации кредита международному ритейлеру из отрасли пищевой промышленности и сельского хозяйства (хорватский холдинг Agrokor. – «Ведомости»), говорится в сообщении банка.

Кредитный портфель банка до вычета резервов сократился на 2,7% до 18,1 трлн руб. Снижение произошло в корпоративном сегменте (на 3,7% до 13,1 трлн руб.) и в основном связано с валютной переоценкой. Розничный портфель (5 трлн руб.) практически не изменился: рост составил 0,3%. Средства клиентов снизились за I квартале 2017 г. на 3,4% до 18 трлн руб. Это произошло преимущественно в сегменте корпоративных средств (8,3% за квартал до 5,7 трлн руб.) за счет укрепления рубля и из-за стратегии банка по управлению стоимостью средств корпоративных клиентов.

Средства физических лиц сократились на 1% до 12,3 трлн руб. Однако без учета изменения валютного курса они выросли, сказано в сообщении Сбербанка, «вопреки традиционной сезонной слабости в аналогичные периоды предыдущих лет».