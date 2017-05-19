Сбербанк получит рекордную прибыль в 2017 году — Греф

В 2016 г. у Сбербанка уже была рекордная прибыль по МСФО, тогда она выросла почти вдвое по сравнению с кризисным 2015 г.

Сбербанк снова получит рекордную прибыль в этом году, сообщил предправления госбанка Герман Греф в интервью каналу CNBC.

«Мы собираемся в этом году поставить рекорд по чистой прибыли. Чистая прибыль в этом году будет больше, чем в предыдущем», – пообещал он (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). Стоимость риска Сбербанка в этом году тоже должна улучшиться, считает банкир.

Тем не менее снижающиеся ставки на рынке будут мешать росту маржи банка, признал Греф. «Мы видим, что в ближайшей перспективе маржа банка будет находиться под давлением. Но в этом году мы не ожидаем такого большого давления на маржу, скорее, оно начнется в следующем году», – заметил он.

Сбербанк сам является одним из тех банков, кто ведет за собой рынок, когда снижает на нем ставки, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: «При этом полагаю, что банку удастся сохранить маржу, так как снижение ставок по кредитам будет компенсировано снижением стоимости фондирования – продолжающийся приток ликвидности позволит и дальше снижать ставки по депозитам».

С учетом же ожидаемого снижения стоимости риска получается, что поставить рекорд по чистой прибыли в 2017 г. Сбербанку действительно вполне по силам, замечает он.

В 2016 г. у Сбербанка уже была рекордная прибыль по МСФО, тогда она выросла почти вдвое по сравнению с кризисным 2015 г., достигнув 541,9 млрд руб. Результат превзошел прогноз аналитиков, которые ждали, что он заработает 517 млрд руб. (консенсус Reuters). Чистая процентная маржа за 2016 г. выросла с 4,4 до 5,7%, а стоимость риска на фоне улучшения качества кредитного портфеля и укрепления курса рубля упала на 70 базисных пунктов и составила 1,8% в результате снижения расходов на резервы на 28% до 342 млрд руб. При этом кредитный портфель госбанка до вычета резервов сократился на 6,3% до 18,7 млрд руб., после – на 7,3% до 17,4 трлн руб., что произошло в основном за счет депозитов юрлиц.

Наблюдательный совет Сбербанка по итогам прошлого года рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО, что составит 135,5 млрд руб. – тоже рекордный показатель в истории банка.