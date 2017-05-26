Сбербанк будет доставлять наличность в отделения дронами

Сбербанк может запустить эксперимент по доставке наличных денег в отделения с помощью дронов — беспилотных летательных аппаратов, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Не исключено, что эксперимент начнется уже через месяц в Татарстане, добавил он.

«Одно из направлений - доставка материальных ценностей. Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности. Конечно же, в России есть определенные ограничения, но мы тоже с этим работаем, - сказал Кузнецов. - Я не исключаю, что примерно через месяц мы уже в Татарстане, в Казани будем всерьез пилотировать такого рода дроны» (цитата по «Прайму»).

Позже председатель правления госбанка Герман Греф подтвердил эту информацию, но отказался говорить о сроках появления такой практики. «Есть много вопросов к такому способу доставки наличных», - признает он. По его словам, в кейсе с наличными средствами будет краска и при попадании дрона «не в те руки» сработает система защиты, которая зальет эти руки краской.

Пока идея доставки наличных дронами выглядит любопытно, но малореализуемо, говорит вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов. Главные вопросы, конечно, к безопасности, указывает он: управление полетом дрона, как и любого аналогичного устройства, можно попробовать перехватить. К тому же дрон не так сложно просто сбить, продолжает он, при этом нападение на инкассаторов гораздо более рискованная операция, сопряженная со значительно большим риском. Использование дронов для доставки наличных может спровоцировать наплыв желающих незаконно завладеть деньгами, считает Антонов. По его мнению, привлекательно звучит возможность доставки денег в отдаленные районы, но сейчас дальность полетов дронов не столь высока, чтоб об этом можно было говорить всерьез. К тому же все равно нужен человек: например, в банкомат нужно загрузить кассеты (это довольно трудоемко) и провести ряд дополнительных процедур, предупреждает он. «Хотя в будущем, когда технологии разовьются, идея вполне может найти свое применение, что, однако, требует еще и адаптации соответствующих инструкций ЦБ, которые сейчас не предусматривают такой возможности», – заключил Антонов.